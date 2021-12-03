"أوبر" تبدأ تقديم خدمة الحجز عبر تطبيق "واتس آب" من الهند

أعلنت شركات "أوبر" و"ميتا"، إطلاق خدمة حجز الرحلات من خلال تطبيق "واتساب" في الهند. وسيسمح هذا التعاون، وهو الأول من نوعه لعملاق خدمات النقل، للأشخاص بحجز رحلة أوبر دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق الشركة.

وستتم إدارة كل شيء بدءًا من تسجيل المستخدم وحجز المواصلات إلى الحصول على إيصال رحلة داخل واجهة الدردشة على تطبيق "واتساب".

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ووفق بيان مشترك للشركتين، فإن الخدمة ستبدأ أولاً في مدينة لكناو الشمالية، وسيتم توسيعها إلى مدن هندية أخرى قريبًا. وقال نانديني ماهيشواري ، كبير مديري تطوير الأعمال في "أوبر إي جي إي سي"، أن الشركة تريد أن تجعل من السهل على جميع الهنود القيام برحلات عبر "أوبر"، وحتى تفعل ذلك، فإنها تحتاج إلى مقابلة المستخدمين عبر منصات يشعرون بالراحة معها".

ومع ما يقرب من نصف مليار مستخدم، تعد الهند أكبر سوق يستخدم تطبيق "واتساب" الشهير.

وأعلنت شركة "أوبر"، أن الركاب الذين يحجزون عبر تطبيق "واتساب" سيتمكنون من الوصول إلى ميزات الأمان وحماية التأمين نفسها مثل أولئك الذين يحجزون رحلات عبر تطبيق "أوبر" مباشرة.

وتتضمن بعض هذه الميزات، القدرة على التحدث إلى السائق بشكل مجهول والوصول إلى لوحة ترخيص السيارة في وقت الحجز.

وقال أبهيجيت بوس، رئيس "واتساب – الهند"، إن "تجربة أوبر على واتساب بسيطة ومألوفة ويمكن ربطها بالمستخدمين ولديها القدرة على تسريع اعتماد أوبر مع فئة جديدة من الركاب في الهند". وأوضح أن الشركة بصدد إنشاء المزيد من "الحلول المخصصة للمنتجات والخدمات عبر القطاعات في الهند".

وأعلنت الشركة، أن الخدمة متاحة باللغة الإنجليزية فقط، ولكن سيتم طرحها باللغات الهندية قريبًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تختبر فيها "أوبر" مشروعًا طموحًا في الهند. ففي عام 2015، أصبحت حيدر آباد المدينة الأولى في العالم التي بدأت فيها أوبر قبول المدفوعات النقدية، وهو خيار تم تقديمه لاحقًا في الأسواق الأخرى للشركة.

وقالت شركة "أوبر"، إن الهند "واحدة من أكبر الأسواق الدولية للشركة"، لكنها رفضت الإعلان عن عدد المستخدمين لها في الهند.