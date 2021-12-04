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أبوظبي.. "القابضة" توقع اتفاقية استثمار مع فرنسا بـ 5.2 مليار دولار

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اقتصاد

أبوظبي.. "القابضة" توقع اتفاقية استثمار مع فرنسا بـ 5.2 مليار دولار

جرى توقيع الاتفاق بين الشركة القابضة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية

دبي - العربية.نت

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قال مكتب أبوظبي الإعلامي بتغريدة في "تويتر" إن الشركة القابضة (إيه.دي.كيو) ADQ المملوكة لحكومة أبوظبي وقعت اتفاقية استثمار مع وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بقيمة 4.6 مليار يورو (5.2 مليار دولار).

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، الجمعة، توقيع 13 اتفاقية بين البلدين خلال لقائهما في معرض إكسبو المنعقد في دبي.

ووقع البلدان صفقة لتوريد 80 مقاتلة من طراز رافال من إنتاج شركة داسو الفرنسية للطيران.

وقفزت أسهم داسو أفييشن 9% مع الإعلان عن إبرام صفقة مقاتلات رافال مع الإمارات. وتعد هذه أكبر طلبية خارجية للطائرات الفرنسية المقاتلة منذ دخولها الخدمة في عام 2004.

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