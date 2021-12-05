أرامكو: حكم الاستئناف صدر لصالحنا بدعوى ورثة القرقني

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، صدور حكم لصالحها من محكمة أميركية في الاستئناف الذي تقدم به ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني.

ذكرت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد أنها تقلت إشعاراً من المحكمة الفيدرالية الأميركية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس في 2021/01/21 باستئناف الورثة للحكم الابتدائي الصادر لصالح أرامكو السعودية أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفيدرالية الخامسة.

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وأكدت أرامكو السعودية في بيانها صدور حكم الاستئناف بالإجماع لصالحها في 2021/12/02.

كانت "أرامكو السعودية" أعلنت في نوفمبر 2020، صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها برفض الدعوى المقامة من قِبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني، أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس فيما يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار (67.3 مليار ريال).

وبينت أن موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية قطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية.

وأفادت أرامكو بأنه يحق للمدعين أن يتقدموا باستئناف آخر أمام محكمة الاستئناف، أو المحكمة العليا للولايات المتحدة، أو كليهما.