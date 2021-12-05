البحرين.. مؤشر جديد لأسعار الفائدة بين البنوك

نقلت وكالة أنباء البحرين عن محافظ البنك المركزي رشيد المعراج، قوله اليوم الأحد، إن البحرين تعكف على إطلاق مؤشر جديد لتحديد أسعار الفائدة على الدينار لمعاملات التمويل بين البنوك.

أضافت الوكالة الرسمية أن هذا يأتي في إطار استراتيجية لتطوير قطاع الخدمات المالية بين 2022 و2026.

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قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، الشهر الماضي، في بيان إنها عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين الائتماني من "سلبي" إلى "مستقر" على خلفية إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الحكومي.

كانت البحرين، بعد التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا أرجأت في سبتمبر/أيلول خططها لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنتها عامين وأعلنت خططا لزيادة ضريبة القيمة المضافة.

وقال بيان ستاندرد آند بورز إن "حكومة البحرين أعلنت في الفترة الأخيرة عن إصلاحات مالية إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق. وهذه الإجراءات، إلى جانب أسعار النفط الداعمة، من شأنها تحسين الموقف المالي السيادي".