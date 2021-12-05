الخطوط السعودية توقّع اتفاقية لشراء محركات "LEAP-1A" بـ32 مليار ريال

أبرمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، اتفاقية مع شركة CFM الدولية المصنعة لمحركات الطائرات.

تهدف الاتفاقية إلى شراء محركات من نوع LEAP - A1؛ بهدف تشغيل أسطولها الجديد من طائرات إيرباص المكون من 35 طائرة من طراز A321neo والمتوقع وصول طلائعها ابتداءً من 2022م و30 طائرة من طراز A320neo والمتوقع وصول طلائعها ابتداءً من نهاية الربع الأول من 2021م.

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وتضمنت الاتفاقية، التي تم توقيعها بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة العربية السعودية، عقدا للصيانة وخدمات طويلة المدى، بالإضافة إلى 20 طائرة أخرى مستأجرة من طراز A320neo، وتقدر قيمة هذه الاتفاقية بحوالي 32 مليار ريال.

وتشغل الخطوط السعودية من مقرها في جدة 61 طائرة من طراز A320ceo مزودة بمحركات من نوع CFM56-5B، بالإضافة إلى 11 طائرة تابعة لشركة طيران أديل من طراز A320ceo مزودة بمحركات من نوع CFM56-5Bو5 طائرات من طراز A320neo مزودة بمحركات من نوع LEAP - A1.

وقال مدير عام الخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر: "لدينا تجربة ناجحة ورضاء لأداء محركات شركة CFM خلال السنوات الماضية، ونتطلع للاستفادة من محرك LEAP في الأسطول الجديد الذي من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي مباشر في تحسين التكلفة التشغيلية من خلال الكفاءة العالية لهذا النوع من المحركات".

وأضاف العمر، "وفقاً لبنود هذه الاتفاقية، ستقوم CFM كذلك بدعم شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، إحدى شركات مجموعة السعودية، في تطوير قدراتها وتأهيل كوادرها فيما يتعلق بصيانة المحركات، ويشمل ذلك تفكيك جميع محركات LEAP-1A وفحصها وتجميعها واختبارها.

وستقدم CFM الدعم الهندسي المطلوب لتوطين هذه القدرات وتعزيز خبرات الشركة في مجالات الصيانة والإصلاح والتوضيب، وتمكينها من ضمان قدرتها الكاملة على دعم أعمال الصيانة لمحركات الخطوط السعودية وطيران أديل كمرحلة أولى".

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق بشركة CFM فيليب كوتو: "نتشرف بالثقة التي توليها لنا الخطوط السعودية باختيار منتجاتنا وخدماتنا، وأؤكد أننا ملتزمون دائماً بتوفير أعلى معايير الجودة، ونسعى لتقديم قيمة مضافة لعمليات الخطوط السعودية وطيران أديل".