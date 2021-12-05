تغطية الطرح المتبقي من اكتتاب حقوق أولوية "ميدغلف" 834% 

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، وبلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 834%.

وقالت "ميدغلف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المباعة نحو 6.248 مليون سهم.

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وأضافت أن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها يبلغ نحو 98.6 مليون ريال، بمتوسط سعر بيع 15.78 ريال للسهم.

ويبلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم نحو 23.63 مليون ريال، ويكون تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين 9 ديسمبر 2021.

كانت فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة نحو 6.25 مليون سهم بدأت من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، حتى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء مطلع ديسمبر 2021.

وأعلنت "ميدغلف" مؤخراً، عن نتيجة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها، وذلك بالاكتتاب بعدد نحو 28.75 مليون سهم، من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 35 مليون سهم.

وأضافت "ميدغلف" أن قيمة الأسهم المكتتب فيها بلغت نحو 345.03 مليون ريال، بنسبة تغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 82.15%.