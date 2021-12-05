تويتر تخسر كبار التنفيذيين مع إعادة الهيكلة للإدارة الجديدة

يعيد الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر تنظيم الشركة، حيث تمت إزالة اثنين من كبار المديرين التنفيذيين كجزء من التغيير.

توضح وثيقة تنظيمية أن تويتر تعيد هيكلة أقسام المستهلك والإيرادات والتكنولوجيا الأساسية تحت إشراف قادة فرديين في محاولة لزيادة المساءلة والسرعة والكفاءة التشغيلية.

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يقود كايفون بيكبور وبروس فالك ونيك كالدويل تلك الفرق الثلاثة. ويقود هؤلاء المديرون العامون جميع الفرق الأساسية عبر الهندسة وإدارة المنتجات والتصميم والبحث.

انضم ليندسي إيانوتشي أيضًا إلى فريق القيادة كرئيس للموظفين ونائب رئيس العمليات لدعم أغراوال في تعزيز العمليات عبر فريق القيادة والشركة.

كجزء من التغيير، يترك مايكل مونتانو، الرائد الهندسي في الشركة، وقائد البحث والتصميم، دانتلي ديفيس، مناصبهم في نهاية العام.

انضم مونتانو إلى الشركة في عام 2011. بينما انضم ديفيس في عام 2019. ويظل مونتانو مستشارًا للشركة حتى نهاية الربع الأول من عام 2022 لضمان انتقال منظم. كما يظل ديفيس مستشارًا حتى نهاية الربع الأول من عام 2022 لضمان انتقال منظم.

وصف دانتلي ديفيس بأنه أول مسؤول تنفيذي أسود يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي منذ أن أصبحت المنصة متاحة للعامة.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، انضم ديفيس إلى الشركة في عام 2019 للمساعدة في إجراء تغييرات كبيرة في ثقافة الشركة في محاولة لإصلاح الركود.

بحسب ما ورد وجد بعض الموظفين أن التغييرات التي أجراها غير مرحب بها، قائلين إنهم لم يعتادوا أن يطلب منهم انتقاد بعضهم بعضًا.

يمثل هذا التغيير التغيير الكبير الثاني في الشركة هذا الأسبوع. وذلك بعد أن أعلن جاك دورسي، مؤسس الشركة، أنه يتنحى عن منصبه، مع استلام الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، باراغ أغراوال، لمنصب الرئيس التنفيذي.

انضم باراغ أغراوال إلى الشركة كمهندس في عام 2011.

قالت المتحدثة باسم الشركة: إن إعادة التنظيم تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار. يركز أغراوال على التميز التشغيلي وتهيئة تويتر لتحقيق أهدافها. تم إجراء هذه التغييرات مع وضع ذلك في الاعتبار.

أضافت: بالنسبة لفرقنا التي تعمل ضمن مؤسسات المنتجات والتكنولوجيا، فإننا ننتقل إلى نموذج المدير العام. لدينا شخص واحد يقود العمل الذي يدعم أحد أهداف شركتنا الرئيسية. نتيجة لذلك يتيح لنا ذلك العمل بشكل أكثر تداخلًا وتمكين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة.