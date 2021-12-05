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جنرال موتورز للعربية: خطط لتصنيع قطع الغيار والسيارات الكهربائية في مصر

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شركات

جنرال موتورز للعربية: خطط لتصنيع قطع الغيار والسيارات الكهربائية في مصر

مذكرة التفاهم مع مجموعة منصور ستدعم الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية

دبي - العربية.نت

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أكد لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات بجنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، في مقابلة مع "العربية" أن جنرال موتورز تخطط لتصنيع قطع الغيار والسيارات الكهربائية في مصر.

وأوضح الشرفاء أن مذكرة التفاهم مع مجموعة منصور في مصر ستدعم الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية.

وأكد سعي جنرال موتورز على أن تكون عضو أساسي للتحول في قطاع السيارات الكهربائية، وبخاصة في مصر، وكيفية تصنيع قطع الغيار للسوق المصرية، وللتصدير خارج مصر.

وأشار إلى فكرة أخرى تتركز على عمل جنرال موتورز كجزء فعال في الأفكار مع الشركات الناشئة، في مجال السيارات.

كان رئيس جنرال موتورز الدولية، ستيفن كيفر، أكد في مقابلة مع "العربية" عزم الشركة استثمار 35 مليار دولار في مجموعة من السيارات الجديدة، مشيرا إلى أنه يتم النظر الآن في عدد من فرص الشراكة المختلفة لتأمين التوريد طويل الأجل للرقائق الإلكترونية، بعد الأزمة الأخيرة في سلاسل الإمداد.

وتحدث كيفر عن المنافسة القوية في قطاع السيارات الكهربائية، موضحاً أن لدى جنرال موتورز رؤية لعالم خالٍ من الحوادث، والانبعاثات، والازدحام، وكجزء من هذه الرؤية، فقد التزمنا باستثمار 35 مليار دولار في مجموعة من السيارات الجديدة كلياً عبر Ultium وهي منصة مشهورة للبطاريات.

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