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سوق السعودية.. بدء اكتتاب وتداول حقوق "صدر اللوجستية" الاثنين

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صدر للخدمات اللوجستية
صدر للخدمات اللوجستية
سوق السعودية

سوق السعودية.. بدء اكتتاب وتداول حقوق "صدر اللوجستية" الاثنين

استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس بعد المقبل

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة صدر للخدمات اللوجستية بدءا من يوم غد الاثنين الموافق 06/12/2021.

وذكر البيان الصادر اليوم الأحد أن فترة التداول تنتهي في يوم الاثنين13/12/2021، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 16/12/2021.

نبهت "تداول" المستثمرين بأن نطاق التغيير المسموح به لأسعار تداول الحق يختلف عن نسبة التذبذب التي تخضع لها أسعار الأسهم.

قامت هيئة السوق المالية و(تداول السعودية) بتطوير آلية إدراج وتداول حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق، بهدف تطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في السوق المالية، وإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة قابلة للتداول لتحقيق التنوع والتوسع في القنوات الاستثمارية المتاحة في السوق.

سيتم إدراج حقوق الأولوية في نظام التداول وسيُسمح بالتداول والاكتتاب في هذه الحقوق خلال ساعات التداول اليومية، كما هو معمول به في سوق الأسهم عن طريق أوامر الشراء والبيع، إضافة إلى إتاحة عملية الاكتتاب من خلال منصات التداول.

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