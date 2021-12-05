شركة "القلعة" المصرية تتكبد 440 مليون جنيه خسائر بالربع الثالث

كشفت شركة "القلعة" المصرية، عن نمو الإيرادات المجمعة بنسبة 46% خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 12.8 مليار جنيه.

وقد تكبدت القلعة صافي خسائر بقيمة 440.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021 مقابل صافي خسائر بقيمة 443.5 مليون جنيه في الربع الثالث من العام السابق.

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هذه الخسائر جاءت على الرغم من تحسن أداء جميع الشركات التابعة تقريبًا مع ارتفاع أسعار السلع عالميًا وتحسن هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير.

وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 39% إلى 4.7 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثالث من عام 2021، بفضل الأداء القوي لمختلف شركاتها التابعة. حيث ارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية بنسبة سنوية 16% خلال الربع الثالث من عام 2021، مدعومةً بنجاح الشركة في التوسع بعدد محطات تموين الغاز الطبيعي المضغوط ومردود حالة التعافي التي يشهدها السوق على نمو حجم توليد وتوزيع الكهرباء.

كما ارتفعت إيرادات الشركة الوطنية للطباعة بمعدل سنوي 37% خلال الربع الثالث من عام 2021 بفضل زيادة التصدير وكفاءة التسعير بشركة يونيبورد، فضلاً عن نمو إيرادات شركة البدار للعبوات بعد تشغيل مصنعها المتطور الجديد.، وارتفعت إيرادات مجموعة أسيك القابضة بمعدل سنوي 314% خلال الربع الثالث من العام الجاري، في ضوء ارتفاع متوسط أسعار الأسمنت بالإضافة إلى تأثر نتائج فترة المقارنة بتوقف الإنتاج خلال سبتمبر 2020 لحين الانتهاء من عمليات الصيانة والإصلاح المواكبة لنقل الإدارة الفنية إلى شركة أسيك للهندسة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 182.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مدعومة بتحسن أداء الشركة المصرية للتكرير. وتجدر الإشارة إلى أن جميع أعمال الإدارة الفنية للشركة المصرية للتكرير تتم بواسطة الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إبروم)، وهي مملوكة بالكامل للهيئة المصرية العامة للبترول.

وباستبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 63% لتسجل 520.6 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2021، مدعومة بتحسن معدلات الربحية بمعظم الشركات التابعة.