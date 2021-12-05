شركة تابعة لـ"الكيميائية" توقع مذكرة تفاهم مع "سانوفي" لتصنيع حقن كليكزان في السعودية

كشفت الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية" من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية "أجا فارما" وشركة سانوفي عن توقيع مذكرة تفاهم في مدينة جدة بتاريخ 4 ديسمبر 2021، لبدء استكشاف إمكانية التصنيع المحلي لحقن كليكزان الخاصة بشركة سانوفي في السعودية.

يعد كليكزان حلَّا علاجيّا يمنع ويعالج جلطات الدم، كما يمكن استخدامه لمنع تخثر الدم لدى نسبة كبيرة من مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراضه الشديدة.

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وقالت "الكيميائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه من خلال مذكرة التفاهم هذه، ستوفر شركة "أجا فارما" التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة مرافق وأنظمة تصنيع تعمل بكفاءة وأمان وموثوقية لإنتاج حقن كليكزان وتوسيع خدماتها في السوق السعودي.

وأضافت الشركة الكيميائية السعودية القابضة أنها تحرص على الاستثمار في القطاعات الحيوية والمشاريع ذات القيمة المضافة لخدمة وتلبية احتياجات المجتمع، والمساهمة في تنويع الصناعات المحلية وزيادة المحتوى المحلي، وتعزيز التنمية الاقتصادية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن مدة المذكرة 18 شهراً، ولا يوجد أطراف ذات علاقة، ولا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة.