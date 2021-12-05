"أسمنت حائل" توصي بتوزيع 48.9 مليون ريال على المساهمين

أعلنت شركة أسمنت حائل عن قرار مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن التسعة أشهر الأولى من 2021، بإجمالي 48.95 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 97.9 مليون سهم.

وقالت "أسمنت حائل" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

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ويكون تاريخ الأحقية يوم الخميس 9 ديسمبر 2021، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ويكون تاريخ التوزيع يوم الخميس 23 ديسمبر 2021.

كانت أرباح شركة أسمنت حائل، قد تراجعت في التسعة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 44.37% إلى 47.17 مليون ريال، مقارنة مع 84.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.