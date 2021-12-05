"إي باي" تتصدر قائمة الرابحين من "كورونا".. هذه كلمة السر

عندما انفصلت "باي بال" عن "إي باي"، قبل بضع سنوات ، كانت "إي باي" تعتبر الشركة الأقل إثارة. لكن هذا بالتأكيد ليس هو الحال في "وول ستريت" هذا العام. فقد ارتفعت أسهم "إي باي" بأكثر من 30% هذا العام، بينما تعثرت أسهم "باي بال" وخسرت أكثر من 20%.

خلال العام الحالي، خضعت "باي بال"، التي تتيح للناس الآن شراء وبيع البيتكوين، للتقلبات في سوق العملات المشفرة والمخاوف بشأن خطتها المزعومة لعرض "بينرتست" على الرغم من أن "باي بال" قالت لاحقًا إن الصفقة لم تحدث. في المقابل، حققت "إي باي" عودة كبيرة خلال الوباء بفضل الرهانات على العديد من الأجزاء سريعة النمو في سوق التجارة الرقمية، وهي الأحذية الرياضية والتذكارات الرياضية وقطع غيار السيارات.

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يقول الرئيس التنفيذي لشركة "إي باي"، جيمي إيانون، الذي انضم مجددًا إلى الشركة في أبريل 2020، أنه قام بتحويل الشركة إلى تاجر تجزئة يركز على المتحمسين. ودفع "إيانون" شركته إلى الأسواق حيث يرغب المشترون في إنفاق الكثير من المال عدة مرات في السنة. وقال: "المستثمرون في وول ستريت يفضلون ذلك".

منذ تولي "إيانون" إدارة الشركة، فقد ارتفعت أسهم "إي باب" بأكثر من 70%. وهي مكاسب ضخمة للشركة، خاصة أن الشركة دخلت السوق الأوسع خلال نفس الإطار الزمني. وكان التحول إلى المقتنيات التي لديها مشترون شباب شغوفون مكسبًا كبيرًا للشرك.

يدرك "إيانون"، أن هناك فرقًا كبيرًا بين المتسوقين غير الرسميين ومن يطلق عليهم مشترو الطاقة الذين يجرون عمليات شراء تقارب 1000 دولار عدة مرات في السنة. وأشار إلى أن هذا الجمهور هو المكان الذي تضع فيه شركته الآن الكثير من اهتمامها، لأنه من المنطقي تلبية احتياجات الموالين بدلاً من إنفاق الكثير من الأموال على التسويق والإعلان فقط لزيادة قاعدة المستخدمين العامة.

أضاف: "يستيقظ بعض مشتري الطاقة، ويتناولون فنجانًا من القهوة، ويلجأون إلى موقعنا.. كنا نركز بشكل كبير على اكتساب المشترين والحصول عليهم بأي ثمن. نحن نعتمد الآن على المتحمسين".

كنتيجة لهذا التركيز الجديد، قال "إيانون"، إن شركته حققت أرباحًا من بيع بطاقات التداول في الربع الثاني من هذا العام أكثر مما فعلت في تلك الفئة في عام 2020 بأكمله، على سبيل المثال. ويمنح "رواد الأعمال العرضيون" موقع الشركة دفعة قوية.

ذكر وفق شبكة "سي إن إن"، أنه يفضل مقابلة الأشخاص الذين أنشأوا متاجر على "إي باي" ويكسبون رزقهم الآن من ذلك. يتضمن ذلك شخصًا تم تسريحه من قبل فريق كرة السلة أورلاندو ماجيك خلال إغلاق عام 2020 لموسم الدوري الأميركي للمحترفين ويبيع الآن أحذية رياضية بدوام كامل على موقع الشركة. قال إنها كانت قصة شائعة خلال الوباء، حيث ترك الكثير من الناس القوى العاملة التقليدية.

أضاف: "هؤلاء هم رواد الأعمال العرضيون"، مضيفًا أنه بينما يقول معظم الأشخاص على المنصة إنهم بدأوا البيع على منصتنا لزيادة دخلهم، فإن ما يقرب من 15% يفعلون ذلك لأنهم فقدوا وظيفة.

أيضاً، تستفيد الشركة من قوة وسائل التواصل الاجتماعي ومجتمع المؤثرين - بما في ذلك حملة تسويق للأحذية الرياضية على تطبيق "تيك توك". وزادت الشركة من جهودها للتحقق من قيمة عناصر مثل الأحذية وبطاقات البيسبول والآلات الموسيقية. على سبيل المثال، حصلت "إي باي" على خدمة مصادقة الأحذية الرياضية، وقال "إيانون"، إنه أيضًا يتتبع قيمة بطاقات التداول في الوقت الفعلي مثل الأسهم.