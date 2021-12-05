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"زيلا كابيتال" للعربية: نتوقع فقاعات في الاقتصاد الرقمي

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تكنولوجيا

"زيلا كابيتال" للعربية: نتوقع فقاعات في الاقتصاد الرقمي

نتيجة الارتفاعات القياسية المحققة المدعومة بالسيولة الضخمة

دبي - العربية.نت

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توقع وائل زيادة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ZILLA CAPITAL "زيلا" كابيتال، أن تظل الفرصة متاحة لحدوث فقاعات في الاقتصاد الرقمي، نتيجة الارتفاعات القياسية التي تحققت المدعومة بالسيولة الضخمة.

وقال زيادة في مقابلة مع "العربية" إن التصحيح في الأسواق، يأتي بسبب عزوف المستثمرين عن الاستثمارات ذات معامل المخاطرة العالي، بجانب تحديات تحورات الجائحة، والتضخم وتحديات سلاسل الإمدادات.

واعتبر أن الملاذات الآمنة في الصناعات والاستثمارات التقليدية، تكون هي وجهة الاستثمارات تقليديا مع القلق من استثمارات الاقتصاد الرقمي الجديد.

وقال إننا لم نزل بعيدين عن القاع في أسهم الاستثمارات التكنولوجية، قياسا إلى حجم السيولة الضخمة التي تبحث عن استثمارات، ولذلك قفزت تقييمات الاستثمارات الرقمية.

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