أزمة إيفرغراند مستمرة بسبب ديون قيمتها 82.5 مليون دولار

بعد تسديدها لـ 3 دفعات من الفوائد المستحقة على ديونها خلال الشهرين الماضيين، أصبحت مجموعة إيفرغراند الصينية على شفا التخلف عن السداد مجددا.

وتواجه المجموعة هذه المرة مستحقات بقيمة 82.5 مليون دولار، مع نهاية فترة السماح للسداد اليوم الاثنين.

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يُشار إلى أن التعليقات المتشائمة من المطور العقاري رفعت التوقعات بالتدخل المباشر للدولة، وإعادة هيكلة الديون المُدارة للمجموعة والتي تجاوزت الـ 300 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن الدائنين من المجموعة الصينية طالبوا بسداد مبلغ 260 مليون دولار كضمان للوفاء بالتزاماتها المالية، وعدم توفر السيولة الكافية لمواصلة المجموعة لسداد مستحقاتها محى نحو ثُمن القيمة السوقية لإيفرغراند اليوم الاثنين.