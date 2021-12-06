أوراسكوم للإنشاءات تعتزم الاستحواذ على شركة توزيع وصيانة المعدات في مصر

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، اليوم الاثنين، أن مجلس الإدارة يوصي بالاستحواذ على شركة تعمل في مجال استيراد وتوزيع وصيانة المعدات في مصر.

وقالت الشركة سابقاً في 19 أكتوبر إن مجلس الإدارة قد وافق رسمياً على تقييم هذا الاستحواذ المحتمل.

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وبناءً على ذلك، أوصى مجلس الإدارة بالاستحواذ على الشركة المستهدفة مقابل مبلغ نقدي إجمالي قدره 35.0 مليون دولار.

سيتيح هذا الاستحواذ لشركة أوراسكوم للإنشاءات بالتوسع في مجال قطاع الخدمات ومن المتوقع حدوث نمو للشركة المستهدفة نتيجاً الاستحواذ.

وأسس الراحل المهندس أنسي ساويرس الشركة منذ أكثر من 30 عاماً، وهي مملوكة بالكامل لعائلة ساويرس وتعمل بشكل مستقل عن شركة أوراسكوم للإنشاءات. تتكون الشركة المستهدفة من ثلاثة كيانات قانونية منفصلة ولكنها مجموعة تعمل تحت إدارة واحدة: شركة أوراسكوم التجارية وشركة اوراسكوم (منطقة حرة) والشركة الوطنية للمعدات.

وتدير الشركة المستهدفة أعمال استيراد وتوزيع وصيانة المعدات بصفتها الوكيل الوحيد لأكثر من 45 شركة رائدة في تصنيع المعدات الأكثر طلباً في جمهورية مصر العربية، وتضم شركات مثل Grove و John Deere و Volvo Penta و Hitachi وMitsubishi Heavy Industries .

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشركة أن مجلس إدارة الشركة قد وافق على إقرار توزيع أرباح مرحلية بقيمة 0.2313 دولار للسهم الواحد.

وتم تحديد تاريخ الاستحقاق لتوزيعات الأرباح لمالك السهم حتى نهاية جلسة يوم 23 يناير 2022 وسيتم الصرف اعتبارا من يوم 31 يناير 2022، وفقا للقواعد المعمول بها ببورصة ناسداك دبي.