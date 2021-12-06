هيئة السوق السعودية  تقر زيادة رأسمال "أمانة" لغرض الدمج مع "عناية"

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة أمانة للتأمين التعاوني زيادة رأسمالها من 130 مليون إلى 288.58 مليون ريال، لغرض إتمام صفقة الدمج مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، إنه سيتم إصدار 15.858 مليون سهم عادي،‏ لغرض دمج "عناية" في "أمانة للتأمين".

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وتضمنت الموافقة، على نقل جميع أصول شركة عناية والتزاماتها إلى شركة أمانة للتأمين من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف ينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة "أمانة" قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة "أمانة".

وتابعت الهيئة: "يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة أمانة للتأمين التعاوني إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور".

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة أمانة إلى مساهمي "عناية".

وأفادت الهيئة بأنه في حال موافقة مساهمي "أمانة" على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي "عناية السعودية" على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة عناية السعودية المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة عناية لدى مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة عناية السعودية في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.