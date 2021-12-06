"أوبر" بمحادثات لبيع حصة من وحدتها "كريم" بالشرق الأوسط

تجري شركة أوبر للنقل التشاركي محادثات مع وحدتها في الشرق الأوسط شركة كريم، بهدف جذب مستثمرين محتملين لتلك الوحدة، بحسب ما ذكرته رويترز، نقلا عن مصادر لم تسمها.

أضافت الوكالة أن أوبر ستبقي على حصة ملكية في كريم لكن النسبة التي قد تبيعها أوبر في كريم غير واضحة، وكانت أوبر قد استحوذت على شركة كريم قبل أكثر من عامين بحوالي 3.1 مليار دولار.

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من المقرر أن ترفع شركة أوبر تكنولوجيز Uber Technologies Inc أسعارها الأساسية في لندن بنسبة 10% في محاولة لجذب المزيد من السائقين إلى المنصة.

يأتي ذلك في الوقت الذي اشتكى العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة من فترات انتظار أطول وأسعار أعلى خلال ساعات الذروة بعد ارتفاع الطلب حيث اختار المزيد من أصحاب الوظائف تجنب النقل العام أثناء جائحة كورونا.

وتقدر احتياجات أوبر بنحو 20000 سائق إضافي للمساعدة في إعادة مستويات الخدمة إلى وضعها الطبيعي.