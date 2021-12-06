"النايفات" تعتزم توزيع 75 مليون ريال على المساهمين

أعلنت شركة النايفات للتمويل عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بإجمالي 75 مليون ريال، عن الربع الثاني والربع الثالث لعام 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 100 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال.

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وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%، ويكون تاريخ الأحقية 9 ديسمبر 2021، وتاريخ 16 ديسمبر 2021.

وبدأ إدراج وتداول أسهم شركة النايفات للتمويل في السوق الرئيسية يوم 21 نوفمبر 2021، وكان اكتتاب سهم النايفات عند 34 ريالا للسهم، ما يعني إدراج الشركة بقيمة سوقية 3.4 مليار ريال.

وشكلت نسبة الطرح 35% من رأسمال الشركة.