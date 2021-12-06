"الوطنية للبناء والتسويق": بدء التشغيل التجريبي لتوسعة محطة الصهر بـ 100 ألف طن

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، قيام شركتها المملوكة بالكامل "أجيج لصناعة الصلب" ببدء التشغيل التجريبي لتوسعة محطة الصهر بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنوياً.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن أهمية هذا الحدث تتمثل بزيادة الطاقة الانتاجية بحدود 40% مما سينعكس إيجابا على مبيعات الشركة والأرباح التشغيلية.

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وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لهذا التوسعة على النتائج المالية للشركة بعد مباشرة الإنتاج التجاري والمتوقع أن يكون في الربع الأول من العام القادم 2022.

وكانت الشركة الوطنية للبناء والتسويق انتهت من إصدار ترخيص وزارة الاستثمار لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الصناعات العسكرية المختلفة، وذلك بالتعاون مع شركة يوزماش العالمية المحدودة.

وأوضحت الشركة أنه جاري التنسيق مع باقي الأطراف ذات العلاقة حتى يتم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري.