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"ناتيكسيس" الفرنسي يخصص ملياري دولار لتمويل مشاريع أكوا باور المستقبلية

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أكوا باور
سوق السعودية

"ناتيكسيس" الفرنسي يخصص ملياري دولار لتمويل مشاريع أكوا باور المستقبلية

تكفلت ناتيكسيس بعدد من مشاريع أكوا باور رفيعة المستوى

دبي - العربية.نت

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وقعت الشركة الدولية لمشاريع المياه والطاقة "أكوا باور" وشركة "ناتيكسيس" للخدمات المصرفية الاستثمارية (ناتيكسيس سي أي بي)، وهي شركة تابعة لمجموعة بي بي سي إي، مذكرة تفاهم تنص على عزمهما التعاون في دعم وتمويل مشاريع أكوا باور في المنطقة.

وقالت أكوا باور، في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مذكرة التفاهم تمهد الطريق للطرفين لاستكشاف الفرص لتطوير مشاريع جديدة في المنطقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنظيفة، مع هدف ناتيكسيس سي أي بي بتمويل ما يصل إلى 2 مليار دولار تقريبا على مدار عامين لخطط أعمال مشاريع أكوا باور المستقبلية.

ومنذ عام 2005، نمت علاقة أكوا باور وناتيكسيس سي أي بي بشكل متزايد، وتكفلت ناتيكسيس بعدد من مشاريع أكوا باور رفيعة المستوى مثل محطة سكاكا المستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروع نور للطاقة الشمسية المركّزة ومشروع المرحلة الخامسة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

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