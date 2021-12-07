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تابعة لـ "مهارة" توقع اتفاقية الاستحواذ على 85% من "شفاء العربية الطبية"

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مهارة للموارد البشرية مناسبة
مهارة للموارد البشرية
سوق السعودية

تابعة لـ "مهارة" توقع اتفاقية الاستحواذ على 85% من "شفاء العربية الطبية"

تنفيذ الصفقة مشروط بالموافقات النظامية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مهارة، اليوم الثلاثاء، عن قيام شركة مسار النمو للاستثمار، المملوكة لها بنسبة 100%، بتوقيع اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على 85% من حصص الملكية في شركة شفاء العربية الطبية وذلك يوم أمس.

وقالت الشركة في بيان لـ "تداول" السعودية إن إقفال الصفقة ونقل الحصص مشروط بالموافقات النظامية شاملة موافقة الهيئة العامة للمنافسة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في حينها.

وانخفضت صافي أرباح شركة مهارة بالربع الثالث من عام 2021 بنسبة 25.9% إلى 35.6 مليون ريال، مقارنة مع أرباح 48.11 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 8% في الربع الثالث، مقابل خسارة بقيمة 38.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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