مساهمو "باتك" يقرون زيادة رأسمالها بـ300 مليون ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية

وافق مساهمو شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية "باتك" خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس الاثنين، على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة اليوم الثلاثاء، على أساس سعر 24.46 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وذكرت "تداول السعودية" في بيان لها، أنه سيتم إيداع حقوق شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية في محافظ المساهمين يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021.

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كان مجلس إدارة "باتك" قد أوصى بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بزيادة مقترحة لرأس مال الشركة بمبلغ 300 مليون ريال، من خلال طرح حقوق أولوية لعدد 30 مليون سهم عادي جديد لتكون الزيادة لرأس المال من 300 مليون ريال إلى 600 مليون ريال.

وسيتم طرح 30 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية وبسعر طرح يبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة طرح يبلغ 300 مليون ريال.

وقالت الشركة ، إن ‌سبب زيادة رأس المال يعود إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة ورفع حجم استثماراتها المحلية وموائمة خطة نموها مع النهضة والتغييرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في رؤيتها الطموحة 2030، والاستحواذ على أصول مربحة وشراء شركات وأصول مدرة للدخل أو الاستثمار فيها.