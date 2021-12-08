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التعاقد مع 4 شركات لطرح حصة إضافية من أبو قير للأسمدة نسبتها 10%

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أبوقير للأسمدة مناسبة
أبوقير للأسمدة
البورصة المصرية

التعاقد مع 4 شركات لطرح حصة إضافية من أبو قير للأسمدة نسبتها 10%

ضمن برنامج الطروحات الحكومية

دبي - العربية.نت

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أبرم مساهمو شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عقدا مع 4 شركات متخصصة في ترويج وتغطية الاكتتابات بهدف تنفيذ عملية نقل ملكية حتى نسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة.

وتعاقدت أبو قير للأسمدة وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الأربعاء، مع كل من سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات وشركة رينيسانس كابيتال مصر والمجموعة المالية هيرميس والأهلي فاروس.

وقالت الشركة، إنه ورد إليها بريد إلكتروني بتاريخ الأمس من مستشار برنامج الطروحات الحكومية شركة إن أي كابيتال يفيد بأن مساهمي أبو قير وهما بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للتنمية الصناعية والأهلي كابيتال القابضة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد أبرموا التعاقد.

وأشارت إلى أن ذلك في ضوء برنامج الحكومة المصرية لطرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة في سوق الأوراق المالية المحلية والدولية.

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