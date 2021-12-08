الشركة العقارية السعودية تبيع أراضي بـ 137.34 مليون ريال

أعلنت الشركة العقارية السعودية، اليوم الأربعاء، عن بيع أراضي سكنية وسكنية تجارية بقيمة 137.34 مليون ريال غير شاملة قيمة ضريبة التصرفات العقارية.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن المشترين هم صندوق الدار للاستثمار 2 ويمثله شركة الإنشاء الثانية العقارية، وشركة الجادة الأولى للتطوير العقاري، وشركة جادة الربيع العقارية.

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وأضافت الشركة أن القيمة الدفترية لقطعة الأرض تبلغ 15.48 مليون ريال، لتحقق الشركة ربحا مقداره 121.9 مليون ريال وسينعكس في الربع الرابع من العام المالي 2021.

وأوضحت أنه تم الدخول في هذه الصفقة لتحقيق عائد استثماري، ودعم مشاريع الشركة القائمة والمستقبلية بناء على استراتيجية الاستثمار الجديدة للشركة العقارية