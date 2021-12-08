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توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء 10 صوامع حبوب في ميناء زايد بأبوظبي

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موانئ أبوظبي
موانئ أبوظبي
أبوظبي

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء 10 صوامع حبوب في ميناء زايد بأبوظبي

خطوة تهدف إلى زيادة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة سلال الإماراتية، مذكرة تفاهم مع مجموعة أغذية، يتم بموجبها بناء 10 صوامع حبوب في ميناء زايد في أبوظبي، بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 200 ألف طن متري لتخزين أنواع مختلفة من الحبوب كالقمح والشعير والذرة، وذلك بحلول نهاية عام 2022.

يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى دعم سلسلة التوريد الغذائي وزيادة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية.

ويُعد هذا المشروع أحد أبرز المشاريع الرامية إلى دعم وتعزيز المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية في الدولة، حيث ستكون هذه الصوامع عند الانتهاء من بنائها، واحدة من أكبر الصوامع الموجودة في دولة الإمارات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سلال" جمال سالم الظاهري: "يشكل بناء هذه الصوامع ضرورة استراتيجية لدولة الإمارات لضمان تأمين البنية التحتية اللازمة، بما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستدامة الغذائية في الدولة، عبر توفير المواد الغذائية ذات الأهمية في جميع الأوقات".

وستتولى شركة سلال مهام تنفيذ المشروع، في الوقت الذي ستقدم فيه أغذية الدعم الاستشاري والاستراتيجي، من خلال توفير كافة سبل الدعم لعملية بناء الصوامع.

وعقب الانتهاء من المشروع ستقوم أغذية بإدارة الصوامع، فضلاً عن تزويد خدمات الاستشارات التقنية لدعم المشروع لغاية الانتهاء من مرحلة البناء.

يشار إلى أن شركة سلال تأسست بهدف تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتلتزم سلال بتحقيق رؤية دولة الإمارات لتعزيز المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية مثل الحبوب والأرز والزيوت والسكر والأطعمة المجمدة.

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