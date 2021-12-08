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زيادة طرح الاتصالات السعودية الثانوي 20%.. واليوم نهاية اكتتاب الأفراد

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سوق السعودية

زيادة طرح الاتصالات السعودية الثانوي 20%.. واليوم نهاية اكتتاب الأفراد

حجم الحصة الإضافية 19.8 مليون سهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC)، زيادة الطرح الثانوي لأسهمها في السوق السعودية، وقالت في بيان إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات، قررا، بالتشاور مع الشركة، زيادة حجم الطرح من 100.2 مليون سهم إلى 120 مليون سهم من أسهم الشركة، بزيادة قدرها 19.8 مليون سهم إضافي بنسبة 20% من حجم الطرح الذي تم الإعلان عنه في 5 ديسمبر 2021.

وبذلك يكون حجم الطرح النهائي هو 6% من رأسمال الشركة.

وقالت الشركة، في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء، إن هذا القرار جاء استجابة للطلب المتزايد الذي شهده الطرح من قبل المستثمرين المحليين والدوليين خلال فترة اكتتاب المؤسسات.

وأوضحت أن أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد بعد تعديل حجم الطرح هو 12 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

بدء الطرح الثانوي العام لأسهم "الاتصالات السعودية" بـ 100.2 مليون سهم أسواق المال سوق السعودية بدء الطرح الثانوي العام لأسهم "الاتصالات السعودية" بـ 100.2 مليون سهم

وينتهي اليوم الأربعاء اكتتاب الأفراد في الطرح الثانوي لأسهم الشركة الساعة 11:59 مساء بتوقيت الرياض.

وكشفت نشرة الإصدار أن الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الشركة للأفراد هو 10 أسهم بنطاق سعري لأسهم الطرح بين 100 ريال و116 ريال للسهم الواحد.

ويبلغ سعر الاكتتاب للأفراد 116 ريال للسهم الواحد وهو ليس سعر الطرح النهائي، وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة القادم بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر من المؤسسات المكتتبة وسيتم التخصيص لجميع المكتتبين بناء على سعر الطرح النهائي وليس سعر الاكتتاب.

وسيتم إعادة الفائض وهو الفرق بين سعر الاكتتاب وسعر الطرح النهائي بالإضافة إلى أي أسهم لم يتم تخصيصها في حال وجدت، كما سيتم رد مبلغ الاكتتاب بالكامل بدون أي تخصيص للأفراد في حال كان السعر النهائي للطرح أعلى من سعر إغلاق السهم ليوم الخميس المقبل.

وبدأت فترة اكتتاب المؤسسات أو الفئات المشاركة الأحد الماضي وتنتهي يوم الخميس المقبل، وفقا لنشرة الطرح الثانوي.

يذكر أن غولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، ومورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، وسيتي غروب العربية السعودية وكريديت سويس العربية السعودية، هم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات للشركة والمساهم البائع )"مديري سجل اكتتاب المؤسسات" (عن الطرح العام الثانوي لأسهم الشركة ("الطرح").

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