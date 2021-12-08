شركة "لمة" للعربية: مليار دولار من الطلبات على منصتنا

حصلت "لمة" وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مقرها الرياض، على واحدة من أكبر جولات التمويل الأولية في السعودية بقيمة 5.5 مليون دولار بقيادة "واعد" و"رائد فنتشرز".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "لمَة"، سميت خوتالي، في مقابلة مع "العربية" أن نشاط الشركة يتركز في توفير حلول تمويل الفواتير للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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وذكر أنه جرى سداد ما يعادل 25 مليون دولار من فواتير الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا الأسبوع، مبينا أن كلمة "لمّة" تعني بالعاميّة جمع الناس مع بعضهم، وهذا المبدأ في صلب أعمالنا، ونحن أول سوق لتمويل سلاسل التوريد في السعودية وقريباً سنتوسع في المنطقة أيضاً.

وشرح أن "لمة" تجمع المؤسسات التمويلية والبنوك مع الموردين لسد المدفوعات المستحقة عليهم من قبل مشتري للقرض، عن طريق المزايدة عبر منصتنا.

وبين أن من أكبر عملاء "لمة" شركة أرامكو على سبيل المثال والتي لديها الكثير من الموردين، الذين يمكنهم سداد مدفوعاتهم عبر المنصة دون المطالبة بضمان بنكي أو كمبيالات.

وكشف أن شركة "لمة" لا تعد بعائد أو نسبة فائدة معينة للجهة الممولة، بل يتم تحديد هذا الرقم بين المؤسسات التمويلية والشركات بحسب العرض والطلب.

وأوضح أن المستفيد الأكبر من هذه الخدمات، هو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تؤدي المنافسة بين المستثمرين والبنوك على خفض الفائدة لمستحقة على الشركات المستفيدة، وبالنسبة لنا نطور عوائد عبر رسوم نفرضها على هذه العمليات بنحو 10 إلى 15 نقطة أساس مقابل تشغيل وإدارة هذا السوق.

وقال إن لدى "لمة" حوالي مليار دولار في دفاتر الطلبات، وخلال الأسبوع حققنا عمليات بـ 100 مليون ريال، وما يعادل 25 مليون دلار من الفواتير، كما أننا رأينا فواتير تبدأ من 100 ألف دولار، لتصل إلى 64 مليون دولار، متوقعا تحقيق عوائد إيجابية بداية العام المقبل.

وكشف أن حصيلة جولة التمويل، سوف تنفق للحصول على المزيد من العملاء والتوسع في المنطقة وإضافة خواص جديدة على المنصة، مثل خاصية الشراء الآن والدفع لاحقاً للشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال، مؤكدا أن المنصة تتوقع أن تحصل عوائد بنهاية العام ونتوقع جني عوائد إيجابية بداية العام المقبل.