.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الصقر للتأمين" توقع عقد تقديم خدمات التأمين الصحي مع "مهارة" بـ20.4 مليون ريال

  • الخط
الصقر للتأمين مناسبة
الصقر للتأمين
سوق السعودية

"الصقر للتأمين" توقع عقد تقديم خدمات التأمين الصحي مع "مهارة" بـ20.4 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني إصدار وثيقة تأمين صحي لشركة مهارة للموارد البشرية لتقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن تاريخ توقيع العقد سيكون في 12-12-2021 لمدة سنة ميلادية، وتبلغ قيمة العقد 20.4 مليون ريال.

وتوقعت الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2022.

زيادة طرح الاتصالات السعودية الثانوي 20%.. واليوم نهاية اكتتاب الأفراد شركات سوق السعودية زيادة طرح الاتصالات السعودية الثانوي 20%.. واليوم نهاية اكتتاب الأفراد

كانت خسائر شركة الصقر للتأمين التعاوني، قد تراجعت قبل الزكاة، في الربع الثالث بنسبة 35.9% من 2021، إلى 18.92 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 29.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر "الصقر للتأمين" بنسبة 98.8% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بخسائر نحو 9.52 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت "الصقر للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن انخفاض صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الثالث من 2021 على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض مجموع تكاليف ومصاريف الاكتتاب بمقدار 36.0 مليون ريال وبنسبة 31%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
الأكثر قراءة
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات "فارغة"
وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً
وزير النقل السعودي للعربية: الطريق مع عُمان يقصر المسافة 800 كلم وزير النقل السعودي للعربية: الطريق مع عُمان يقصر المسافة 800 كلم
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية
قبل أن تذهب
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
اكتشف المزيد