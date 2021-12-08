"الصقر للتأمين" توقع عقد تقديم خدمات التأمين الصحي مع "مهارة" بـ20.4 مليون ريال

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني إصدار وثيقة تأمين صحي لشركة مهارة للموارد البشرية لتقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن تاريخ توقيع العقد سيكون في 12-12-2021 لمدة سنة ميلادية، وتبلغ قيمة العقد 20.4 مليون ريال.

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وتوقعت الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2022.

كانت خسائر شركة الصقر للتأمين التعاوني، قد تراجعت قبل الزكاة، في الربع الثالث بنسبة 35.9% من 2021، إلى 18.92 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 29.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر "الصقر للتأمين" بنسبة 98.8% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بخسائر نحو 9.52 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت "الصقر للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن انخفاض صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الثالث من 2021 على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض مجموع تكاليف ومصاريف الاكتتاب بمقدار 36.0 مليون ريال وبنسبة 31%.