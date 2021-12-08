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"المعمر" تفوز بمشروع للهيئة الملكية في الجبيل قيمته 54.88 مليون ريال 

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المعمر لأنظمة المعلومات
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"المعمر" تفوز بمشروع للهيئة الملكية في الجبيل قيمته 54.88 مليون ريال

المعمر استلمت إشعار ترسية بمشروع صيانة أجهزة الحاسب الآلي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، اليوم الأربعاء، أنها استلمت إشعار ترسية بمشروع صيانة أجهزة الحاسب الآلي للهيئة الملكية بالجبيل بقيمة 54.887 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات.

وأشارت إلى أن العقد يشمل صيانة أجهزه الحاسب الآلي للهيئة الملكية بالجبيل، متوقعة أن يتم توقيع العقد في 8 فبراير 2022.

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وتراجعت الأرباح الفصلية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، 15.3%، في الربع الثالث من 2021، إلى 19 مليون ريال، مقابل 22.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وارتفعت الأرباح بنسبة 82.6%، مقابل تلك الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 10.4 مليون ريال.

وتراجعت الأرباح التشغيلية في الربع الثالث 8.3%، إلى 24.8 مليون ريال.

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