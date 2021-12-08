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"النساجون الشرقيون" المصرية تدرس بيع أو تصفية فرعها بالصين

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النساجون الشرقيون
النساجون الشرقيون
البورصة المصرية

"النساجون الشرقيون" المصرية تدرس بيع أو تصفية فرعها بالصين

ارتفعت أرباح الشركة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2021 إلى 960.24 مليون جنيه

دبي - العربية.نت

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قررت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، دراسة موقف شركة النساجون الشرقيون للسجاد- الصين في ضوء نتائج الشركة للفترة القادمة.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء، أنه ستتم دراسة موقف الشركة لتحديد البيع أو التصفية، مع العرض على مجلس الإدارة.

يشار إلى أن "النساجون الشرقيون للسجاد"، حققت صافي ربح بقيمة 960.24 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 607.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت أرباح مالكي الشركة الأم خلال الفترة إلى 858.73 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 529.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

كما ارتفعت أرباح الحقوق غير المسيطرة خلال التسعة أشهر إلى 101.5 مليون جنيه، مقابل 78.72 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل لـ8.39 مليار جنيه، مقارنة بـ6.666 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

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