"طيبة": نتائج فحص استحواذ شركتي فنادق كشفت ملاحظات جوهرية

قالت شركة طيبة للاستثمار، اليوم الأربعاء، إن مذكرة التفاهم للاستحواذ الكامل على الشركتين المالكتين لفندق سنترو واحة بالرياض وفندق سنترو شاهين بجدة، بقيمة 328 مليون ريال، انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وأضافت الشركة في بيان لتداول السعودية، إنه إلحاقاً لإعلان شركة طيبة للاستثمار عن تمديد مدة مذكرة التفاهم مع شركة شعاع كابيتال العربية السعودية بشأن الاستحواذ بنسبة 100% من قبل طيبة على كل من الشركة المالكة لفندق سنترو واحة بالرياض والشركة المالكة لفندق سنترو شاهين بجدة لمدة 90 يوما، ولأهمية المحافظة على حقوق طيبة ومساهميها فإن طيبة تود التوضيح بأن نتائج الفحص النافي للجهالة أظهرت وجود ملاحظات جوهرية هامة تتطلب استيفاءها من قبل الشركة المالكة للفندقين قبل إتمام توقيع اتفاقية الشراء والتي تطلبت وقتا كبيرا لمعالجتها.

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وأضافت الشركة أنها طلبت تقديم ضمانات عنها والتي لم يتم تقديمها منهم حتى تاريخ انتهاء فترة مذكرة التفاهم الممددة.

وأشارت إلى قيام الشركة المالكة للفندقين برفع سعر الشراء المتفق عليه بمذكرة التفاهم، وعليه فقد انتهت فترة مذكرة التفاهم دون توصل الطرفين لأي اتفاق بهذا الشأن، كما تحتفظ طيبة بكامل الحقوق القانونية والنظامية وفقاً لما نصت عليه مذكرة التفاهم.