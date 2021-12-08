"مبادلة" تستحوذ على حصة 1.9% في أكبر شركة بتروكيماويات روسية 

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار؛ الصندوق السيادي في أبوظبي، عن إبرام صفقة تعد الأكبر لها في مجال الاستثمار في روسيا، وذلك بالاستحواذ على حصة قدرها 1.9% في شركة "سيبور"؛ أكبر شركة بتروكيماويات متكاملة في روسيا، وواحدة من أسرع الشركات نمو اً في قطاع البتروكيماويات العالمي.

وتعد شركة "سيبور" التي تأسست عام 1995، متخصصة في قطاع صناعة البتروكيماويات الروسية، وتدير الشركة نموذج أعمال متوازن ومتكامل وتقدم خدماتها لأكثر من 1800 عميل في 100 دولة حول العالم.

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وحسب بيان مبادلة، اليوم الأربعاء: "تتبنى الشركة الروسية حالياً استراتيجية وإطار عمل تحوّلي يأخذ بعين الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، ومن المتوقع أن يمكّن هذا الشركةَ من التطور لتصبح واحدة من أبرز المساهمين في تحقيق الاستدامة في هذا القطاع".

وقد تم الاتفاق بين مبادلة وشركة "سيبور" على شروط صفقة الاستحواذ قبل اندماج "سيبور" مؤخراً مع شركة "تايف"، والذي كان ضرورياً لتعزيز مكانة الشركة في أسواق البولي أوليفين والمطاط، ونمو مشاريعها الرأسمالية، وتمكينها من استكشاف مزيد من فرص التعاون مع جهات أخرى.

قال رئيس برنامج مبادلة للاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة فارس سهيل المزروعي: "تتمتع مبادلة وسيبور بشراكة راسخة منذ عام 2015، ويسعدنا أن نصبح اليوم مساهمين في هذه الشركة".

وأضاف المزروعي أن سجل سيبور الحافل في مجال إنجاز المشاريع الكبرى وواسعة النطاق، إضافة لخلق القيمة لمستثمريها، هو شهادة على تميّز إدارة الشركة، كما أن الاندماج الذي حصل مؤخراً مع شركة "تايف" قد عزز وبصورة كبيرة، مكانة سيبور كواحدة من أكبر الشركات العالمية، وأتاح لها الاستفادة من فرص التعاون والتطور المستقبلي.".

وتابع المزروعي: "لدينا ثقة كبيرة في قدرة سيبور على التحوّل لتصبح رائدة في مجال الصناعات منخفضة الكربون، وخلق قيمة دائمة لمستثمريها".

يشار إلى أن محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 894 مليار درهم )243.4 مليار دولار ( تتوزع على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، بما في ذلك المساهمة في شركة "بورياليس"؛ الرائدة عالمياً في إنتاج البولي أوليفين، وفي شركة "نوفا للكيماويات"؛ وهي شركة منتجة للبلاستيك والكيماويات في أمريكا الشمالية.

وتعد مبادلة مستثمراً طويل الأمد في الاقتصاد الروسي، ولديها مكتب في موسكو يديره فريق عمل يضم أكثر من 22 شخصاً من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار في روسيا.

واستثمرت مبادلة منذ دخولها السوق الروسية عام 2010، أكثر من 3 مليارات دولار، وأسست محفظة أعمال تضم قرابة 50 استثماراً في روسيا في قطاعات واسعة النطاق مثل البنية التحتية والعقارات والسلع والخدمات المصرفية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، مما أتاح للشركة تحقيق عوائد مالية مجزية من وراء هذه الاستثمارات.