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أرباح "عطاء التعليمية" ترتفع إلى 66.25 مليون ريال في الربع الأول

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عطاء التعليمية
عطاء التعليمية
سوق السعودية

أرباح "عطاء التعليمية" ترتفع إلى 66.25 مليون ريال في الربع الأول

بزيادة 1247% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات شركة عطاء التعليمية، ارتفاع أرباح الربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2021 بنسبة 1247% إلى 66.25 مليون ريال، مقابل أرباح 4.91 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي الماضي.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة بنسبة 241% في الربع الأول من العام المالي الحالي، قياسا على 19.41 مليون ريال في الربع السابق له.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 129% مقارنة بالعام الماضي.

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وجاء نمو الإيرادات نتيجة ارتفاع عدد الطلاب بنسبة 49% من 25.2 ألف إلى 37.6 ألف طالب، وذلك نتيجة الاستحواذات التي تمت على شركة مدارس الوسط الأهلية للتعليم والتدريب، وشركة مدارس العلم العالمية، وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة، في المقابل ارتفعت التكلفة التشغيلية بنسبة112%.

وأشارت الشركة إلى التأثير الإيجابي لعودة الدراسة الحضوري لقسم المتوسط والثانوي وما ترتب عليه من إلغاء قيمة الخصومات الخاصة بالتعليم عن بعد .

وبينت الشركة أن الإيرادات الأخرى ارتفاع بنسبة 93% والعائد إلى الاستحواذات التي تمت، فيما بلغت الأرباح الناتجة عن الاستحواذ على شركة المجموعة العربية والبالغة 52.5 مليون ريال.

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