إيطاليا تفرض غرامة على أمازون بقيمة 1.1 مليار يورو

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا، اليوم الخميس، غرامة على أمازون بقيمة 1.1 مليار يورو.

يأتي ذلك بعدما تعرضت أمازون وأبل، الشهر الماضي، لغرامات إجمالية تقارب 230 مليون دولار (203 ملايين يورو) من قبل هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية بعد التحقيق في إعادة بيع أبل ومجموعة Beats (المملوكة لشركة أبل) في سوق التجارة الإلكترونية أمازون الإيطالي.

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وقالت هيئة المنافسة الإيطالية وقتها، إن التواطؤ المزعوم قلل من مستوى الخصومات المتاحة للمستهلكين الذين يشترون منتجات أبل وBeats في سوق أمازون الإيطالي. كما أمرت عمالقة التكنولوجيا بإنهاء القيود المفروضة على البائعين.

وتنقسم الغرامة، التي جرى الإعلان عنها الشهر الماضي، إلى 134.5 مليون يورو (نحو 151 مليون دولار) على أمازون، و68.7 مليون يورو (77.3 مليون دولار) لشركة أبل. وتم توقيع الاتفاقية المعنية بين الشركتين في أكتوبر 2018.