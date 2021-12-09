تنفيذ الصفقات الخاصة المتعلقة بالطرح الثانوي لشركة الاتصالات السعودية الأحد المُقبل

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الخميس، عن تنفيذ الصفقات الخاصة المتعلقة بالطرح الثانوي لشركة الاتصالات السعودية، يوم الأحد المُقبل، قبل مزاد الافتتاح.

وقالت "تداول السعودية"، في بيان، إنه بناءً على إعلان شركة الأهلي المالية، بصفتها مدير الاكتتاب للطرح الثانوي العام لشركة الاتصالات السعودية، بشأن انطلاق الطرح الثانوي العام الخاص بأسهم شركة الاتصالات السعودية، وبشأن فئات المؤسسات المشاركة عن طريق الصفقات المتفاوض عليها "الصفقات" في يوم الأحد 12 ديسمبر 2021، فستتم تلك الصفقات كما هو معمول به حالياً في إطار الصفقات المتفاوض عليها.

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وأضافت أن ذلك مع الأخذ بالاعتبار، أن السوق ستقوم بتيسير تلك العملية بتفعيل جلسة جديدة قبل مزاد الافتتاح خاصة للصفقات المتفاوض عليها فقط لأسهم شركة الاتصالات السعودية ليوم الأحد 12 ديسمبر 2021.

وتابعت: "سيتم إتاحة الصفقات المتفاوض عليها فقط لأعضاء السوق المشاركين في عملية الطرح الثانوي العام لشركة الاتصالات السعودية بتقديم صفقات متفاوض عليها فقط لشركة الاتصالات السعودية (رمز تداول: 7010).

وستستمر ساعات السوق المعتادة لبقية الأوراق المالية المدرجة، حيث يكون مزاد الافتتاح في 09:30 صباحاً، والصفقات المتفاوض عليها المنفذة في الجلسة الجديدة قبل مزاد الافتتاح لذلك اليوم سيتم عكسها في صفحة "الصفقات المتفاوض عليها".