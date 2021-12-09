زين الكويتية تتلقى عرضا للاستحواذ على وحدتها السودانية بـ 1.3 مليار دولار 

أعلنت شركة زين الكويتية، اليوم الخميس، عن تلقيها عرض شراء غير ملزم من قبل شركة إنفكتس هولدنغ ليمتد، التابعة لمجموعة دال السودانية، للاستحواذ على 100% من أسهم شركة زين السودان، والشركة الكويتية السودانية القابضة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأضافت الشركة، في إفصاح لبورصة الكويت، أن مجلس إدارة الشركة قرر الموافقة المبدئية للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة.

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وأوضحت الشركة أن هذا العرض لا يشمل شركة زين في جنوب السودان.

وارتفعت أرباح زين الكويتية بنسبة 3.4%، لتصل إلى 49.5 مليون دينار، في الربع الثالث من العام الجاري.

وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 42 مليون دينار.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى مبادرات تخفيض التكلفة وإعادة هيكلة القروض للعمليات الرئيسية.