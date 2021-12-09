.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أمنكو" التابعة لـ"باتك" توقع عقدين بـ116 مليون ريال مع "مجموعة بن لادن"

  • الخط
باتك مناسبة
باتك
سوق السعودية

"أمنكو" التابعة لـ"باتك" توقع عقدين بـ116 مليون ريال مع "مجموعة بن لادن"

لتقديم أعمال خدمات لمستودعات الشامية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، توقيع شركتها التابعة "أمنكو" عقدين مع مجموعة بن لادن السعودية – قطاع الحرمين لتقديم أعمال خدمات لمستودعات الشامية ومشاريع الشامية بإجمالي قيمه تقديرية 116.1 مليون ريال.

وأوضحت باتك في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن مدة العقد تبدأ من 1 ديسمبر 2021، وينتهي في 30 يونيو 2025.

وسيترتب على العقدين تحقيق إيرادات للشركة اعتبارا من بداية شهر ديسمبر 2021 وحتى نهاية العقدين.

مساهمو "باتك" يقرون زيادة رأسمالها بـ300 مليون ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية شركات سوق السعودية مساهمو "باتك" يقرون زيادة رأسمالها بـ300 مليون ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية

وأفادت الشركة بأن هناك أطرافا ذات علاقة متمثلة في أحمد بن محمد الصانع بصفته رئيس مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ورئيس مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو" والعضو المنتدب لمجموعة بن لادن العالمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أوميكرون.. أوروبا تطمئن: الإصابات طفيفة أوميكرون.. أوروبا تطمئن: الإصابات طفيفة
صور ولا أغرب.. سر تغيّر لون عيني الرنة في الصيف والشتاء صور ولا أغرب.. سر تغيّر لون عيني الرنة في الصيف والشتاء
الأكثر قراءة
بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة
مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها
بعد ثالث جلسة.. الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية في مصر بعد ثالث جلسة.. الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية في مصر
قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية
فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ "الرفيحي"!
غرفة ملابس برشلونة بعد الخسارة.. غرفة ملابس برشلونة بعد الخسارة.. "جنازة" وصراخ وغضب
قبل أن تذهب
الأحزاب السودانية تحاول خلق مناخ مستقر بميثاق سياسى جديد.. ما أبرز بنوده؟
الأحزاب السودانية تحاول خلق مناخ مستقر بميثاق سياسى جديد.. ما أبرز بنوده؟
اكتشف المزيد