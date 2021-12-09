"أمنكو" التابعة لـ"باتك" توقع عقدين بـ116 مليون ريال مع "مجموعة بن لادن"

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، توقيع شركتها التابعة "أمنكو" عقدين مع مجموعة بن لادن السعودية – قطاع الحرمين لتقديم أعمال خدمات لمستودعات الشامية ومشاريع الشامية بإجمالي قيمه تقديرية 116.1 مليون ريال.

وأوضحت باتك في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن مدة العقد تبدأ من 1 ديسمبر 2021، وينتهي في 30 يونيو 2025.

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وسيترتب على العقدين تحقيق إيرادات للشركة اعتبارا من بداية شهر ديسمبر 2021 وحتى نهاية العقدين.

وأفادت الشركة بأن هناك أطرافا ذات علاقة متمثلة في أحمد بن محمد الصانع بصفته رئيس مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ورئيس مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو" والعضو المنتدب لمجموعة بن لادن العالمية.