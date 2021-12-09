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"التطويرية الغذائية" تطرح زيادة رأسمالها 216 مليون ريال عبر أسهم حقوق أولوية

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التطويرية الغذائية مناسبة جدا
التطويرية الغذائية
سوق السعودية

"التطويرية الغذائية" تطرح زيادة رأسمالها 216 مليون ريال عبر أسهم حقوق أولوية

تعيين مستشار مالي وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 216 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن أسباب زيادة رأس المال تكمن في رغبة الشركة للتنويع والتوسّع في نشاطاتها، وأتمتة خطوط الإنتاج والاستغلال الأمثل لانتشار علامتها التجارية لتغطي كافة مناطق المملكة، وتحقيق أهداف الشركة المستقبلية بما يتناسب وتطلعاتها.

وذكرت أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

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وأشارت الشركة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عند تعيين مستشار مالي وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

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