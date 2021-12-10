غوغل تعلن عن منح لأصحاب المشاريع في منطقة الشرق الأوسط

أعلن برنامج Google.org، الذراع الخيرية لشركة غوغل، أنه سيقدم منحة قدرها 1.3 مليون دولار لثلاث منظمات غير ربحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بهدف تزويد أصحاب المشاريع والباحثين عن عمل بالمهارات التقنية اللازمة على مدى السنتين اللاحقتين.

وينطوي دور المستفيدين من المنحة، أي "حلم" و"أنا أتجرأ للتنمية المستدامة" و"سبارك"، على الوصول إلى المزيد من الأفراد من مختلف الخلفيات في مصر والعراق ولبنان والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة.

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ولتحسين فرص الوصول إلى سوق العمل وتعزيز شموليته، ستقدّم Google.org منحة قدرها 400 ألف دولار لمنظمة حلم، وهي منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز الشمولية وتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وستطلق "حلم" بدورها ورش عمل باللغتين الإنجليزية والعربية، وستوفر ترجمة بلغة الإشارات ومقاطع ترجمة وشرح. وستركز ورش العمل هذه على المعرفة الرقمية وكيفية استخدام اللغة الإنجليزية للتواصل في عالم الأعمال، وذلك بهدف تزويد المشاركين بالمهارات الرقمية والمهارات المطلوبة في سوق العمل.

في ظل القيود المفروضة لمكافحة الجائحة، خسر العديد من اللاجئين والنازحين من فئة الشباب حول العالم وظائفهم ومصادر دخلهم. لمعالجة هذه المشكلة، سيوفّر برنامج Google.org منحة بقيمة 600 ألف دولار إلى"سبارك"، وهي منظمة غير حكومية تزود الشباب بالأدوات اللازمة لمساعدتهم على تحقيق النجاح في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

ستعقد "سبارك" دورات تدريبية حول المهارات الرقمية تضم 250 لاجئ ولاجئة، كما تستضيف أفرادا من المجتمعات المحلية في العراق ولبنان وفلسطين وتقدّم دورات تدريبية وتوجيهية لأكثر من 100 صاحب أو صاحبة مشروع لمساعدتهم على تنمية نشاطهم التجاري، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة على مستوى المنطقة لأصحاب الشركات الناشئة. علاوة على ذلك، ستطلق "سبارك" منصة شبكات رقمية لربط 1,500 صاحب أو صاحبة مشروع بخريجي الجامعات والباحثين عن وظيفة من أجل تبادل الخبرات والفرص.