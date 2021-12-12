أجيليتي تسترد 26 مليون دينار من تسوية تسهيلات ائتمانية خاصة بمشروع ريم مول 

أعلنت شركة أجيليتي أنه تم استرداد مبلغ وقدره 26 مليون دينار كويتي، بعد منح شركة يوباك التابعة لها تسهيلات قصيرة الأجل لاستثمارها في شركة الفراونية المسؤولة عن تطوير مشروع الريم مول في أبوظبي.

وسوف ينعكس هذا المبلغ على البيانات المالية لأجيليتي في الربع الرابع من العام.

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وكانت صافي أرباح شركة أجيليتي الكويتية قد قفزت في الربع الثالث من عام 2021 بنحو 6000% لتصل إلى 926.9 مليون دينار، وبما يعادل 440.34 فلس للسهم الواحد، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقد بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 19.6 مليون دينار بزيادة 6.6% والإيرادات 124.5 مليون دينار بزيادة 27.7%.

في حين بلغت أرباح أجيليتي من العمليات المستمرة 12.7 مليون دينار كويتي بزيادة 17.1%، وذلك إذا استبعدنا تأثير إعادة تقييم الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.

وقد حققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام صافي أرباح بقيمة 978.1 مليون دينار كويتي بزيادة 3,002.7% وبواقع 464.67 فلس للسهم الواحد.