السعودية لإعادة التمويل العقاري تصدر صكوكاً بملياري ريال

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال سعودي، وذلك بهدف زيادة نسبة تملك المنازل من خلال تقديم خيارات تمويل ميسّرة.

وذكرت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم ضمان برنامج "الصكوك" من قبل حكومة السعودية.

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وذكرت الشركة أن برنامج "صكوك"، الذي يمتد على مدى 10 سنوات بمعدل تمويل ثابت قدره 3.04%، قد شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المؤسساتيين بتغطية تتجاوز 2.5 ضعف من قيمته. مما يعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني، "إن الإقبال الكبير على صكوك الشركة هو دليل على الثقة الكبيرة في سوق الإسكان بصورة خاصة، والاقتصاد السعودي بصورة عامة، ويعزز دعم المستثمرين لنموذج عملنا الذي نهدف من خلاله إلى رفع نسبة تملك المنازل، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للوصول إلى نسبة 70% من تملك المواطنين للمنازل".

وأضاف: "يعزز الإصدار الأخير من متانة سوق أدوات السندات والصكوك تماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030".

الجدير بالذكر أن هذا هو الإصدار الثاني للشركة في عام 2021، حيث تم الإعلان في مارس عن الإصدار الأول بقيمة 4 مليارات ريال سعودي بمدة استحقاق 7 و10 سنوات ضمن برنامج "صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" بقيمة 10 مليارات ريال.

ويتيح البرنامج للشركة إصدار صكوك مدعومة بضمانات حكومية تستهدف المستثمرين المحليين.

وتولى بنك "HSBC" السعودية دور مدير الإصدار الرئيسي، في حين عمل على إدارة الإصدار كل من "الجزيرة كابيتال" و"الراجحي كابيتال" و"بنك إتش إس بي سي السعودية "HSBC" و"الرياض كابيتال" و"السعودي الفرنسي كابيتال" وإس إن بي كابيتال "SNB".