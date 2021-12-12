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تحديد النطاق السعري لطرح "تقدم العالمية" في سوق "نمو" بين 95 و110 ريالات

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شركة تقدم العالمية
شعار شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك"
سوق السعودية

تحديد النطاق السعري لطرح "تقدم العالمية" في سوق "نمو" بين 95 و110 ريالات

تبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين اليوم 12 ديسمبر

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك"، عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.

وقالت "فالكم المالية"، في بيان على "تداول السعودية"، إنه تم تحديد النطاق السعري بين 95 إلى 110 ريالات سعودية للسهم الواحد.

وتتمثل عملية الطرح بطرح عدد 400 ألف سهم عادي من أسهم الشركة الحالية "أسهم الطرح"، تمثل نسبة 20% من رأس المال المصدر للشركة والتي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين.

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وسيتم تخصيص عدد 400 ألف سهم عادي تمثل نسبة 100% للمستثمرين المؤهلين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 99,990 سهما.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين اليوم 12 ديسمبر 2021 وتنتهي في تاريخ 16 ديسمبر 2021.

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