مساهمو "الحمادي" يقرون توزيع 72 مليون ريال عن 2021

وافق مساهمو شركة الحمادي للتنمية والاستثمار "الحمادي"، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بمبلغ قدره 72 مليون ريال بواقع 0.6 ريال للسهم ما يعادل 6% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقالت "الحمادي"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه سيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021.

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ووافقوا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.

كان صافي أرباح "الحمادي" بعد الزكاة والضريبة، قد تراجع بنسبة 21.06% في التسعة أشهر الأولى من 2021، إلى 79.42 مليون ريال، مقابل 100.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.