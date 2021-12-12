"الإعادة السعودية" تحصل على تصنيف "A3" من موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"، عن محافظتها على تصنيف القوة المالية من الفئة A3 من وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز بنظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت "الإعادة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن تصنيف القوة المالية من الفئة A3 لشركة "إعادة" يعكس عدة عوامل شملت، قوة مكانتها السوقية وعلامتها التجارية في السعودية باعتبارها الشركة السعودية الوحيدة المختصة بإعادة التأمين، فضلاً عن حضورها المتنامي في أسواقها المستهدفة في آسيا وأفريقيا ولويدز.

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وأضافت أنه يعكس كذلك مركز تفضيلي في السوق السعودي بسبب حق الأولوية على الحصول على جزء من أقساط إعادة التأمين المحلية، وقوة جودة الأصول التي تتضح في محفظة استثماراتها المحافظة، بالإضافة إلى مستوى جيد لكفاية رأس المال مع تعرُّض بسيط نسبياً لمخاطر الكوارث الطبيعية.

ويعكس كذلك مرونة مالية عالية في ظل عدم وجود ديون، والوصول الجيد لأسواق رأس المال في السعودية، بالإضافة إلى وجود قاعدة مستثمرين واسعة النطاق.

كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف توقعات الوكالة بأن تحافظ "إعادة" على التحسُّن في ربحيتها مع الحفاظ على قوة جودة أصولها وكفاية رأس المال ومستوى احتياطيات ملائم.

ومن المتوقع أن يساهم الحفاظ على هذا التصنيف في دعم المركز التنافسي للشركة وتعزيز فرص نمو أعمالها في الأسواق العالمية.

وفي بيان منفصل، كشفت الشركة السعودية لإعادة التأمين عن توقيع عقود إعادة تأمين مع شركة "بروبيتاز كوربرت كابيتال"، بقيمة إجمالي أقساط مكتتبة بمبلغ 217.7 مليون ريال، وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من مطلع يناير 2022.

وذكرت "إعادة" أن هذه العقود سيكون لها أثر إيجابي على زيادة الأقساط المكتتبة وأثر مباشر على القوائم المالية للشركة ابتداء من العام المالي 2022.