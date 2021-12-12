"العز الدخيلة" تستحوذ على 18% من "حديد المصريين" بـ2.5 مليار جنيه

وافقت شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على شراء نسبة 18% من إجمالي حقوق الملكية في شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب من أحمد حمدي أبوهشيمة الشريك المؤسس وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب بقيمة إجمالية لعملية الشراء تبلغ 2.5 مليار جنيه، تُسدد من موارد الشركة.

وقالت شركة العز الدخلية للصلب في بيان على البورصة المصرية، اليوم الأحد، إن المستشار المالي المستقل شركة إيجل للاستشارات المالية حددت القيمة العادلة للسهم عند 1192.87 جنيه.

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وبحسب دراسة القيمة العادلة، فإن رأسمال شركة حديد المصريين المرخص به يبلغ 5 مليارات جنيه، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 762.5 مليون جنيه.

ويمتلك مساهم الأغلبية نسبة 70% من رأسمال شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات الصلب، في حين يمتلك أحمد أبو هشيمة وشركة أبوهشيمة سيل لإدارة مصانع الصلب نسبة 30% من رأسمال الشركة البالغ حالياً 762.5 مليون جنيه موزعاً على 7.625 ألف سهم.

وذكرت دراسة القيمة العادلة، أن شركة حديد المصريين تعمل حالياً على زيادة رأس المال، وقام المساهمون بسداد مبلغ نحو 5.74 مليار جنيه تحت حساب زيادة رأس المال ليصبح هيكلة الملكية بعد الانتهاء من زيادة رأس المال مساهم الأغلبية 82%، وشركة أبو هشيمة لإدارة مصانع الصلب وأحمد حمدي أبو هشيمة 18%.