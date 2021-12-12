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"المنافسة" السعودية تُقر استحواذ "الخليج للتدريب" على 60% من مدارس الرقي الأهلية

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سوق السعودية

"المنافسة" السعودية تُقر استحواذ "الخليج للتدريب" على 60% من مدارس الرقي الأهلية

يتوقع الانتهاء من الصفقة في 12 يناير 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم، اليوم الأحد، عن صدور قرار عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي بشأن صفقة الاستحواذ على نسبة 60% مدارس الرقي الأهلية.

قالت شركة "الخليج للتدريب" في بيان على "تداول السعودية"، إن نسبة الإنجاز المتحقق في تنفيذ الصفقة 90%، ويتوقع الانتهاء من الصفقة في 12 يناير 2022.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تخضع لعدد من الشروط والأحكام منها الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية المختصة، وإنهاء بعض الإجراءات القانونية.

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يذكر أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 12.82 مليون ريال من إجمالي قيمة الصفقة، كما تم الاتفاق بين الطرفين على تعديل سداد الدفعة الأولى لتصبح 9.23 مليون ريال عوضاً عن نحو 7 ملايين ريال، وفقا لبيان سابق لشركة "الخليج للتدريب".

وتم الاتفاق بين الطرفين على التوسع في بناء مجمعي البنات والبنين بمبلغ متوقع قدره 36.5 مليون ريال على أن يكون تمويل مشروع التوسعة مقسمة على 60% للمشتري و40% للبائع.

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