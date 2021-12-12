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"تكافل الراجحي" تحصل على تصنيف A3 من وكالة موديز

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سوق السعودية

"تكافل الراجحي" تحصل على تصنيف A3 من وكالة موديز

بنظرة مستقبلية مستقرة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي"، اليوم الأحد، عن المحافظة على التصنيف الائتماني للقوة المالية للتأمين (IFSR) في الفئة A3 من وكالة Moody’s بنظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت "تكافل الراجحي"، في بيان على "تداول السعودية"، أن تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) في الفئة A3 لـ"تكافل الراجحي" يعكس قوة المركز المالي وعلامتها التجارية باعتبارها ثالث أكبر شركة في سوق التأمين.

وأضافت أنه يعكس كذلك قوة جودة الأصول والربحية الجيدة مع استمرار العائد على رأس المال (ROC) وانخفاض مخاطر كفاية الاحتياطي بالإضافة إلى جودة النسبة المجمعة.

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