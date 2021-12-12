"جبل عمر" توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك البلاد بمليار ريال

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن توقيع اتفاقية تسهيلات مع بنك البلاد بقيمة مليار ريال يتم سدادها على أقساط نصف سنوية متساوية بالإضافة إلى دفعة أخيرة.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول، أن الهدف من التمويل سداد التسهيلات القائمة لبنك البلاد بقيمة 643.739 مليون ريال.

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وستقوم الشركة باستخدام بقية المبلغ لسداد التزامات مرتفعة التكلفة وتمويل المصاريف العامة للشركة.

وتم رهن أصول عقارية في مشروع جبل عمر.

وأوضحت الشركة أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطتها لتعزيز هيكل رأس المال وتحسين هيكل القروض وخفض تكاليف التمويل.

كان الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، خالد العمودي، في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الأحد، إن اتفاقية الشركة مع وزارة المالية تعتبر إنجازاً ضمن إنجازات خطة الشركة لإعادة هيكلة التزاماتها المالية مع جميع المقرضين، ودفع عجلة مراحل إنجاز مشروع شركة جبل عمر والذي يعد أحد المشاريع الهامة لتنمية قطاع الضيافة في مكة المكرمة.

أعلنت "جبل عمر للتطوير" في نوفمبر 2021، عن موافقة وزارة المالية على إعادة هيكلة قرض كانت قدمته للشركة بقيمة 3 مليارات ريال. وسيتم تحويل 1.5 مليار ريال من إجمالي المبلغ إلى أداة مالية ثانوية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بأجل غير محدد. إلى جانب إعادة جدولة المتبقي من القرض ليكون تاريخ استحقاقه في 31 مارس 2031 تدفع دفعة واحدة.

وتضمنت إعادة الهيكلة الإعفاء من دفع جميع العمولات المصرفية المتراكمة حتى 14 نوفمبر الماضي والتي تتجاوز 440 مليون ريال. كما تم تخفيض سعر العمولة المصرفية على المبلغ المعاد جدولته من القرض.

وقال خالد العمودي، إن الاتفاقية تتضمن تقسيم التمويل المباشر إلى شريحتين عبر إعادة جدولة الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار ريال كتمويل مرابحة، وتحويل الشريحة الثانية إلى أداة مالية ثانوية متوافقة مع الشريعة ذات أولوية أقل من كافة أدوات الدين الأخرى، وأثرها المالي إيجابي جداً ويمثل أحد مخرجات التحسين والتعديل الكبير الذي تعمل عليه الشركة.

وأضاف أنه سيكون هناك خفض في إجمالي التزامات الشركة بقيمة 1.9 مليار ريال والإعفاء من مدفوعات الأرباح المستحقة بما يتجاوز 440 مليون ريال، مما يحقق أثرا إيجابيا على النتائج المالية للشركة.