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العالمية القابضة توافق على دمج طموح للاستثمار مع القدرة القابضة

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سوق أبوظبي

العالمية القابضة توافق على دمج طموح للاستثمار مع القدرة القابضة

القدرة القابضة تسمح للأجانب بتملك أسهمها إلى 30%

دبي - العربية.نت

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وافق مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة IHC على قرار دمج شركة طموح للاستثمار التابعة لها مع شركة القدرة القابضة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبحسب الصفقة سيتم نقل ملكية أسهم شركة طموح للاستثمار إلى شركة القدرة مقابل إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم.

من جهة أخرى، وافق مجلس إدارة شركة القدرة القابضة على فتح نسبة تملك الأجانب لأسهمها ورفع الحد الأقصى إلى 30%.

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